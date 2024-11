Podcast Ponciroli: "Atalanta da scudetto? Ho un dubbio, ricordate il Napoli di Sarri?"

A TMW Radio è l'ora de L'Editoriale. Ospite di oggi il giornalista Fabrizio Ponciroli.

L’Atalanta vola in campionato e vince anche in Champions. È veramente una squadra da scudetto?

“Lo è sicuramente. L’unico dubbio che ho è che l’esperienza alla lunga conti. Il Napoli di Sarri per esempio in passato si è sciolto nel momento chiave. Voglio vedere se l’Atalanta sarà in grado di fare l’ultimo step. La rosa è di livello, Lookman è già di un’altra categoria e ,ahimè, pronto per altri palcoscenici”.

Nel weekend quanto peserà Inter-Napoli?

“Ha un peso enorme, perché ci farà rendere conto della forza di entrambe. Se dovesse vincere l’Inter potremmo avere la situazione dello scorso anno, mentre se dovesse vincere il Napoli bisognerebbe mentre in conto la possibilità per gli azzurri di lottare per lo scudetto. Con il pareggio tutto finirebbe in stand-by”.