Podcast Ponciroli: "Il Napoli deve dimostrare di avere carattere per certe gare"

A TMW Radio è il momento de L'Editoriale. A intervenire oggi è Fabrizio Ponciroli.

Napoli-Roma? Ranieri è pericoloso per Conte?

“Sarà una Roma con la bava alla bocca. Mi dispiace che Dybala continui a vivere di problematiche fisiche. Va preso a piccole dosi. Per me il Napoli affronterà una Roma molto molto arrabbiata. Per Conte è un test importante perché deve capire se questa squadra ha il carattere per giocare in certe situazioni. Sono molto curioso di vedere cosa succederà in campo. Se il Napoli riuscisse a superare una Roma così, esaltata, farebbe un grande passo dal punto di vista mentale. Napoli-Roma dipenderà da chi riesce a sbloccare il risultato”.