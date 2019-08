Prandelli: "La Juve parte ancora favorita, ma il Napoli ha consolidato le conoscenze di Ancelotti"

Il tecnico Cesare Prandelli è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Che tipo di campionato si aspetta dopo otto anni di dominio della Juventus? L'Inter e il Napoli riusciranno a impensierire i bianconeri? "L'Atalanta spero rimanga in quelle posizioni, è l'unica squadra italiana che gioca un calcio europeo. Un grande in bocca al lupo. Spero sia un campionato più avvincente: il Napoli ha consolidato le conoscenze di Ancelotti e la consapevolezza di lottare contro una Juve che parte favorita. Il ritorno di Conte è sicuramente positivo e l'Inter dalla prima giornata lotterà per centrare qualcosa di importante".