Prandelli: "Rinnovi incidono sul rendimento? Tutti alibi. Le parole di Ancelotti sono state chiare"

L'allenatore Cesare Prandelli ha commentato la situazione in casa Napoli parlando al Corriere del Mezzogiorno del ritiro: "Ancelotti ha scelto questa strada per venir fuori da un periodo così complesso. L’idea che i rinnovi e le trattative con i giocatori possano incidere sul rendimento per me è un alibi. Le parole di Ancelotti sono state chiare: devono dare di più. Conosco bene Insigne, da capitano deve seguire i suoi consigli, non è una situazione semplice per lui, rappresenta non solo la squadra ma anche la città. Lorenzo è un ragazzo serio che ama Napoli e sono convinto che l’aiuto di Carlo possa farcela a trascinare il gruppo da questo momento così difficile".