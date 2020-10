Prandelli: "Sono sempre più convinto che il Napoli possa lottare per lo scudetto"

Cesare Prandelli, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stato un primo tempo perfetto quello del Napoli, per ripartenze e prime pressioni. L'Atalanta è stata in balia degli azzurri e questo vuol dire che il Napoli ha acquisito consapevolezza e soprattutto tante idee. I ragazzi di Gattuso sono stati bravi a non giocare sul corto. Grandi meriti a Gattuso, che ha preparato la partita in modo eccezionale. Una partita da vedere e rivedere. Sono sempre più convinto che questo Napoli possa lottare per lo scudetto".