Pres. AIC: "La situazione calendari si è incancrenita, sarà difficile uscirne"

Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ha parlato ai media presenti (tra i quali noi di TMW) a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio AIC, che si terrà in data 2 dicembre: "È un momento molto bello, nel quale si festeggia lo spettacolo del nostro mondo. È qualcosa che ci mette di buonumore e che serve per esaltare le cose belle che succedono".

I protagonisti si danno i premi tra loro.

"È anche divertente vedere come ci siano discussioni anche all'interno delle squadre. Mai come quest'anno gli esiti finali delle votazioni saranno più in ballo rispetto agli anni scorsi".

Avete ancora riscontrato la problematica dei calendari troppo fitti.

"La situazione ormai si è incancrenita, sarà difficile riuscire ad uscirne. Immaginate la stagione dei giocatori di Inter e Juve, tra club e nazionali passeranno da un anno all'altro. E questo crea nocumento allo spettacolo: non si può immaginare che alla sessantesima partita un giocatore abbia lo stesso rendimento di chi ne ha fatte venti. Salvaguardiamo la salute ma anche lo spettacolo di un prodotto che altrimenti sarà meno bello rispetto a quanto siamo abituati a vedere".