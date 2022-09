Pres. Benevento: “Cannavaro è l'emblema del riscatto di Napoli e dell'Italia intera”

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha spiegato nel corso della presentazione di Cannavaro come nuovo allenatore della scelta di affidarsi al campione del Mond

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha spiegato nel corso della presentazione di Cannavaro come nuovo allenatore della scelta di affidarsi al campione del Mondo: “Cannavaro è l'emblema del riscatto della città di Napoli e dell'Italia intera. Ha rifiutato offerte dalla Nazionale e da altri club che militano in contesti ben più prestigiosi. È come se volesse giocare la coppa dei sanniti insieme a noi. Forse siamo un popolo chiuso, schivo e diffidente, ma quando la gente capirà che può fidarsi ti regalerà emozioni simili a quando hai alzato quella coppa in quella magnifica notte di Berlino. In bocca al lupo al nostro mister. - continua poi Vigorito analizzando il momento - Col senno del poi dovevo esonerare l'allenatore 4 mesi fa, ma comunque voglio ringraziarlo pubblicamente.

Il calcio è una cosa meravigliosa perché torto e ragione non esistono, ora non ha senso parlare di passato ma è necessario guardare avanti. Ieri e domani sono gli unici due giorni in cui non si può fare niente, io lavoro per il presente e per l'oggi. Sperando che il motto "Insieme" che ha accompagnato la campagna abbonamenti possa fare la differenza come accaduto in passato. Si vince e si perde insieme, vorrei vedere quest'entusiasmo e le sale piene anche quando ci saranno momenti bui e scenderemo in campo davanti ad appena mille spettatori. Stamattina sono stato al campo d'allenamento e ho chiesto al mister di cosa avesse bisogno.

Sono rimasto sorpreso della serenità di un giovane-vecchio che ha un entusiasmo importante. Da me non sentirete mai analisi tecniche, io mi baso su valori umani. Non mi ha chiesto di riparare lo stadio laddove non funziona né spogliatoi più belli ma una struttura idonea alla crescita del Benevento. Sono certo che andremo molto d'accordo, a pelle avverto sensazioni positive che confermo giorno dopo giorno".