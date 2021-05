Pres. Empoli blinda Dionisi: "Vogliamo riconfermare in blocco questo gruppo"

Arrivano altre dichiarazioni, questa volta dalle colonne del Corriere dello Sport, di Fabrizio Corsi presidente dell'Empoli neo-promosso per la settima volta nella sua storia in Serie A. Fra i tanti temi toccati anche quello legato al futuro del tecnico Alessio Dionisi - tecnico che piace al Napoli - e dell'intero collettivo azzurro: "Il futuro - spiega - riparte dalla volontà forte, di voler riconfermare in blocco questo gruppo. L'ultima volta, dopo la promozione in A, non ho reso il dovuto riconoscimento alla squadra, abbiamo ricostruito una rosa con elementi che non ci incastravano nulla con quel gruppo che aveva scritto una pagina importante della nostra storia. Intraprendemmo una direzione sbagliata e abbiamo provato a correggere il tiro strada facendo".