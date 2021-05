Pres. Empoli: "Dionisi è un predestinato, ma ADL non me lo ha chiesto"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Dionisi è un predestinato, ha un mix di competenza, passione e capacità gestionale. Forse siamo stati anche fortunati. Adesso è con noi, è sotto contratto, l'idea è di tenercelo stretto. De Laurentiis non me lo ha ancora chiesto. Il presidente del Napoli mi ha chiamato quando ci siamo sfidati in Coppa Italia, ci ha fatto i complimenti.

Spalletti? Ho un debole per chi ha fatto la nostra storia. Recentemente l'ho sentito, ma non gli ho chiesto dove andrà cerchiamo di parlare il meno possibile di lavoro. Al massimo si parla di qualche giovane nostro. Del Napoli su Spalletti l'ho letto sui giornali, a me farebbe piacere. Lui è proiettato su una panchina importante".