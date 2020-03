Pres. Empoli: "Impossibile la ripresa al 4 di aprile. Troppe illazioni dai club di bassa classifica..."

Il Presidente Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla ripresa dei campionati di calcio fermati dall'emergenza Coronavirus: "Ci sono proposte riferite a quando si riprenderà il campionato. Non abbiamo la certezza che le cose si possano mettere apposto velocemente. Credo che dobbiamo portare più progetti per la ripresa del campionato. E' impossibile che si riprenda il 4 e il 5 aprile. Ci sono illazioni che provengono da alcune squadre in fondo alle classifiche che sperano di stravolgere i campionati. Per me si può giocare anche fino ad agosto per stabilizzare i campionati.

Euro2020? Mi sembra impossibile poterlo giocare. Martedi si pronunceranno, ma credo che i campionati abbiano la necessità di potersi concludere".