Pres. Fiorentina: "Che entusiasmo! E' un'emozione grande questa prima gara! Devo ricambiare l'affetto"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nel pre partita: "Emozione troppo grande, per la prima volta sono qui in Italia a vedere una partita della mia squadra, siamo tutti nervosi. Mi vogliono in curva, ho già fatto 500 selfie, io sto invecchiando ma è bello. Non mi aspettavo questo entusiasmo, quello che mi ha emozionato è quando sono entrato nello stadio. Hanno toccato il mio cuore, devo ricambiare l'affetto che mi hanno dato. Andrò in curva? Sono vecchio, loro lo sanno, mi dovrò sedere".