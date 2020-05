Pres. Frosinone: "Urge chiedere tutto sul campo. Serie A? Solo un club merita di salire..."

Il Presidente del Frosinone Maurizio Stirpe è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito ad un possibile ritorno al calcio giocato: "Questa vicenda è legata all'andamento della curva del contagio da Coronavirus. Comprendo le cautele e le incertezze che possono sembrare portatrici di decisioni incomprensibili. Dobbiamo aspettare. La ripresa avverrà solo con le condizioni di sicurezza garantite dalle autorità governative. Fin quando tutti questi elementi non andranno nella direzione auspicata, è difficile fare previsioni. Abbiamo come orizzonte la ripresa degli allenamenti collettivi il 18 maggio".

MERITO SPORTIVO - "L'unica società che merita la promozione è il Benevento.Qualora non fosse possibile ricominciare il campionati, i play off andrebbero fatti in forma estesa comprendendo l'Empoli e il Crotone. Mi rendo conto che è una decisione difficile che implicherebbe le recriminazioni di chi pensa di aver subito un torto. Bisogna chiudere tutto sul campo, altrimenti ci saranno importanti ripercussioni anche dal punto di vista economico"