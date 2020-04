Pres. Lega Pro: "Nei nostri club non entra un euro da settimane, serio rischio di default"

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Domani ci sarà anche il Ministro Speranza oltre a Spadafora nella riunione in programma. Domani dopo la verifica del protocollo sanitario dal Ministero della Salute, si dovrebbe concludere l'iter: il protocollo va applicato per chi vuole giocare a calcio oggi, bisogna applicarlo dalla Serie A, alla Serie C alla LND, il virus non fa distinzioni e quelle misure vanno applicate. Chi vuole giocare deve applicare quelle misure, vedremo se ci saranno delle modifiche rispetto al protocollo circolato nelle ultime versioni. La Serie A in gran misura sono in grado di rispettarlo, per la Serie C dobbiamo applicarlo ma mi sembra particolarmente complicato. Non abbiamo una struttura medica adeguata, non abbiamo centri sportivi adeguati, nel caso in cui ci fosse l'alternativa con gli alberghi, bisogna tenere conto che squadre di Girone A e B sono ferme da tempo perchè hanno scelto la salute, dal 21 di febbraio sono ferme. I club di Serie C basano le risorse su botteghino e sponsor, non entra un euro da un sacco di tempo, c'è sofferenza ed un rischio serio di default e rottura aziendale, per questo abbiamo chiesto al Governo delle misure di supporto".