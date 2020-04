Pres. Napoli Basket a TN: "Il calcio è la quarta industria del paese, non si fermerà! Da noi è diverso"

Il basket si ferma. Non si può più andare avanti. Il sogno della Gevi Napoli Basket, all'alba dei playoff meritati sul campo, resterà tale. Sarà dura da accettare: "Ma ce lo aspettavamo e non c'era altra soluzione". Il presidente Federico Grassi fa scorta di buon senso nonostante l'amarezza: "Era chiaro a tutti quello che stava succedendo, ormai non c'erano più le condizioni per proseguire" le sue parole a Tuttonapoli.net. Una bella chiacchierata tra calcio e basket, analizzando due mondi simili eppure distanti.

Il basket si ferma, il calcio no. "Ma il calcio è la quarta industria del paese e non si può fermare. Per questo, non so come e quando, credo che prima o poi ricomincerà. Il basket è diverso. Anzi, l'A2 è diversa, perché in A1 ben o male gli interessi economici sono notevoli. La nostra categoria, invece, è un atto d'amore che i presidenti fanno verso questo sport con l'aiuto di qualche sponsor".