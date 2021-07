Pres. Ordine Giornalisti su Insigne: “Europeo compensa un po' la gara indecente col Verona”

Carlo Verna, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando le voci su Lorenzo Insigne: “L’Europeo di Insigne compensa un po' la partita indecente tra Napoli e Verona. Ci sono state tante delusioni in tanti anni, come ad esempio lo scudetto perso nell'88 con il Milan, ma quella col Verona è stata una partita veramente indecente. Penso Insigne debba chiudersi in una stanza con De Laurentiis e cercare un accordo per il rinnovo con il Napoli. Spero che Insigne resti perché è un calciatore importante anche per lo spogliatoio”.