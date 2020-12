Pres. Pescara su Insigne: "La strada intrapresa da Lorenzo è la stessa di Totti"

Nel corso di 'Radio Goal', Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Insigne a vita a Napoli come Totti a Roma? La strada intrapresa da Lorenzo credo che sia quella, sarebbe una cosa bellissima per lui, poi bisogna che ci sia la volontà di tutti compreso il club.

Crisi nel calcio per il Covid? De Laurentiis è bravo a gestire l’azienda calcio. Il Napoli è stato sempre tra le protagoniste, solo quest’anno non è andato in Champions e ha buttato alle ortiche uno scudetto quasi vinto. Non credo che il Napoli non sia più protagonista per colpa della pandemia.

Corsa per lo scudetto? L’Inter credo che sia assolutamente competitiva, il Napoli sta facendo il suo, la Juventus è sempre la Juve, forse solo il Milan è la sorpresa. Le prime quattro posizioni sono occupate da squadre forti con organici attrezzati e possono arrivare fino in fondo.

Tanti ex Pescara protagonisti in Nazionale? Ce ne sono tanti, non dimentichiamoci di Politano e Biraghi. Abbiamo messo in giro anche all’estero tanti giocatori: Quintero e Torreira sono gli esempi più evidenti".