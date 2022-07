Pres. Regione Abruzzo: "Prezzi amichevoli alti? Li decide il Napoli, non abbiamo voce in capitolo"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo: "Il Napoli troverà come sempre un'ospitalità degna della sua storia e delle strutture tra le migliori del Paese. Strutture all'altezza delle amichevoli internazionali che De Laurentiis e gli azzurri hanno organizzato. Siamo contenti che l'Abruzzo torni ad essere il cuore dell'estate napoletana, non vediamo l'ora di ritrovare squadra e tifosi. Speriamo di essere di buon auspicio per una stagione piena di successi. Ritiro senza Mertens, Koulibaly e Insigne? Il calcio moderno dovrebbe averci abituato a tutto, alla mancanza di bandiere. Per dei campioni che se ne andranno, altri ne arriveranno. Ne sono certo, i sostituti saranno all'altezza. De Laurentiis? Ci siamo sentiti, l'ho sentito bello carico. A breve organizzeremo un incontro, verrò ad omaggiare il Napoli in occasione di queste prestigiosi amichevoli che gli azzurri hanno organizzato.

Prezzi poco popolari per le amichevoli? Noi non abbiamo nessuna voce in capitolo nelle voci gestionali del Calcio Napoli. La Regione Abruzzo interviene nella questione ritiro solo per altre vicende, non per questa. Ritiro e tifosi? Quest'anno si torna alla normalità, ci sarà un grande villaggio all'aperto dedicato all'ospitalità e alla gastronomia. E poi tanti spettacoli, tanta promozione che negli scorsi anni abbiamo dovuto lasciare da parte, a causa della pandemia. Speriamo poi che nei prossimi anni si continui a migliorare il numero e la varietà delle nostre attività. La scommessa dell'Abruzzo è quella di far scoprire le proprie bellezze anche in estate".