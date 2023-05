Pres. Ternana: "La Juve ha rubato! Gravina cambi spacciatore. Facessero un campionato loro"

"Il Chievo aveva una situazione simile ed è stato fatto fallire".

Ospite di TVPlay, Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e presidente della Ternana, ha commentato senza mezzi termini la sentenza Juventus sulla manovra stipendi: "Lo sport deve adattarsi alla giustizia regolare, se è dimostrato che hai rubato vai in galera, punto e basta. Secondo me la Juventus ha rubato? Sì, le indagini dicono questo. Con tutto il rispetto per Gravina penso che debba cambiare spacciatore, ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua. Non esiste nessuno di considerabile sopra le leggi, perché sennò - scusate - io domani vado a fare una rapina in banca e con quei soldi risolvo i miei problemi. Il mondo del calcio deve allinearsi di più con le problematiche di tutti i giorni.

Il Chievo aveva una situazione simile ed è stato fatto fallire. Il mondo del calcio a me fa particolarmente schifo, ogni volta emerge qualcos’altro, troppe irregolarità su cui si passa sopra. Penso che da domani comincerò a rubare per poter risparmiare qualcosa, poi mi aspetto di essere assolto perché faccio tanti soldi e sono nel mondo del calcio (...). Dobbiamo ricollegare il cervello, ci sono cose che vanno oltre il rettangolo verde, ci sono quelli che rubano e che non rubano, se hai rubato devi accettare la tua condanna, vale per tutti, non può non valere per Juventus o Milan o Inter, altrimenti si facessero il campionato loro".