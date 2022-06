Pres. Toronto esagera: "In un contesto così, si sentirà come a Napoli"

Parla così Bill Manning, presidente del Toronto, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport

"Come si troverà Insigne a Toronto? Sono sicuro che gli piacerà moltissimo, innanzitutto perché c’è una forte presenza di italo-canadesi. La città è vivace e grande, con circa 6 milioni di abitanti. In un contesto così, si sentirà come a Napoli". Parla così Bill Manning, presidente del Toronto, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Quanto perde il calcio italiano con la partenza di Insigne? I trasferimenti fanno parte delle dinamiche di questo sport. La Serie A ha sempre mantenuto un ruolo di primo piano nel panorama internazionale. Si diceva lo stesso anche quando andò via Cristiano Ronaldo...".