Pres. UEFA: "Kvara è tra i calciatori che mi hanno impressionato agli Europei”

vedi letture

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo AS: "Europeo a 24 squadre? È più interessante. Si vedono la Georgia e la Slovenia, Paesi che forse non si sarebbero qualificati se l'Euro fosse stato a 16 squadre e che meritano di essere qui. Si vede che chiunque può battere chiunque. Abbiamo 24 squadre fantastiche e se aggiungessimo due o tre squadre, l'Europeo sarebbe senza dubbio più forte della Coppa del Mondo. I giocatori che mi hanno impressionato in questo torneo? Molti di loro. A cominciare dai finalisti. Mi colpisce sempre la qualità di Bellingham. Mi sembra sempre stanco.

E naturalmente Kane. Credo di essere più impressionato da Rodri, il cervello della Spagna, non perde mai la palla, non so come. Kvaratskhelia e anche uno dei giocatori sloveni, Karnicnik, sono sicuro che non l'avete mai sentito nominare, gioca nel campionato sloveno e ha fatto un grande torneo. Ci sono molti giocatori. Solo il capitano può rivolgersi all'arbitro? Penso che sia ottima e anche le squadre sono contente di questo. Praticamente tutte le leghe e le federazioni hanno detto che la applicheranno nei loro campionati. Non credo sia giusto tollerare che dieci giocatori saltino intorno all'arbitro e lo mettano sotto pressione. È molto positivo sapere chi è il capitano e che è lui a parlare direttamente con l'arbitro e lo faremo anche nelle competizioni di club della prossima stagione".