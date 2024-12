Preziosi: "Napoli, può essere l'anno giusto! Un mio ritorno? Non ci penso neppure..."

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è secondo in classifica e non è poco considerando l’anno passato. Conte è un vincente e lo ha dimostrato ovunque sia andato, è lui il miglior acquisto fatto. Poi la squadra è forte, per il Napoli potrebbe essere l’anno giusto.

Thiago Motta? Ha bisogno di tempo, il suo calcio è molto articolato e non sta portando ai risultati che speravano i tifosi. Col tempo, una volta che i calciatori assimileranno il suo modo di vedere il calcio, i risultati arrivano come sono arrivati a Bologna.

Il mio ritorno nel calcio? Non ci penso neppure (ride ndr.), ho già dato. Questo calcio non mi piace più, è tutto in mano ai fondi stranieri. Invito i presidenti italiani a resistere, ora c’è business e non c’è più passione. C’è poco cuore, non si vedono i presidenti di una volta”.