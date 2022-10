Primavera, l'ex tecnico: “Che piacere l'esordio Champions di 3 miei ragazzi. Merito anche di Spalletti"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Loris Beoni, ex tecnico della Primavera del Napoli.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Loris Beoni, ex tecnico della Primavera del Napoli: "Quanta gioia per l'esordio in Champions per Zerbin, Gaetano e Zanoli? Mi fa enormemente piacere soprattutto per loro, perché sono tre ragazzi seri. Anche con me lavoravano, si applicavano, evidentemente sono stati bravi a capire che continuando nel lavoro e nell'applicazione sarebbero riusciti ad arrivare a qualcosa. Merito loro e di mister Spalletti che li sta piano piano costruendo e valorizzando. Auguro a tutti e tre le migliori fortune, mi fa enormemente piacere vederli andare avanti".