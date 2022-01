Prof. Albarella: "Napoli senza elementi per ruotare, la Fiorentina è riposata e al completo"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il preparatore atletico Eugenio Albarella ha parlato del calo del Napoli: "Non c'è soluzione al problema del Napoli, mancano elementi per poter far turnover ed il Napoli nel suo DNA fa fatica ad avere energie nervose quando di fronte non c'è la Juventus o il Milan. Quando gli impegni sono così tanti e ravvicinati è sempre meglio affrontare grandi squadre per avere sempre applicazione al massimo, ma capita inconsciamente di mollare qualcosa contro squadre come la Fiorentina che però può allenarsi bene ed ha più elementi per ruotare".