Prof. Castellacci: "Buongiorno? Infortunio è sullo stesso muscolo dei vecchi infortuni"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana e presidente dell’AMICA: “Per Buongiorno parliamo dello stesso muscolo che è stato interessato negli scorsi infortuni. C’era già un problema tendineo, sul quale è subentrato un piccolo stiramento. Considerando che siamo a poche giornate dalla fine, questa è una lesione non grave in assoluto ma grave perché il decorso sarà quasi di 3-4 settimane. Nel caso di una distrazione lieve potrebbe rientrare almeno per l’ultima di campionato, altrimenti è difficile prevedere in caso di distrazione muscolare più seria.

Poi se c’è una tendinopatia pregressa, la riabilitazione sarà più complessa. Errori della gestione Conte? I tanti infortuni muscolari possono derivare da una preparazione errata, ma parliamo di Antonio Conte. Lo conosco benissimo, ha dei preparatori straordinarie ed è molto meticoloso. Poi c’è anche la questione resistenza muscolare dei giocatori e quando si arriva alla fine di un campionato si accumula tanto stress. Il criterio con cui si affrontano le problematiche mediche vanno analizzate con molta calma e mai in maniera superficiale. Ora starà a tutto lo staff gestire molto bene le ultime giornate di campionato. Futuro Conte? Questa domanda andrebbe fatta all’amico De Laurentiis (ride, ndr)… Ci sarà un colloquio chiarificatori a fine stagione, immagino. Antonio è sempre molto esigente e sappiamo che ora è richiestissimo. Farà valere le proprie istanze, ha bisogno di sentire sempre una squadra forte alle sue disposizioni”.