Prof. Clemente di San Luca: "Sandulli presuppone un illecito di Napoli e ASL, dove sono gli elementi indiziari?"

Quella del giudice Sandulli è una sentenza che sta facendo ormai discutere da diverse ore, e lo farà anche nei prossimi giorni. A commentare l'esito negativo del ricorso presentato dal Napoli, è stato anche Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo, ai microfoni di Teleluna: "Il primo commento è che veramente non c'è limite alla mancanza di rispetto dei più elementari principi giuridici da parte dell'ordinamento sportivo. L'actio libera in causa è la predeterminazione di un elemento che mi impedisca di avere capacità di intendere e volere che io determino per commettere un reato. E' una roba del tutto arbitraria, non c'entra niente con la fattispecie, e qui ci sono i principi della diffamazione e calunnia. Non ho letto il ricorso di Grassani, ma dalle cose che ho letto dalla dichiarazioni, mi sembra di poter ricostruire quello che avrebbe messo nel ricorso, cioè che la sentenza di primo grado fa acqua da tutte le parti. Mettiamo anche il caso che il Napoli avesse voluto fare il furbo, ma ci vuole la connivenza della ASL, e sta presupponendo che il Napoli e l'ASL abbiamo commesso un illecito penalmente rilevante, che non dice chiaramente per non incorrere una querela. Dove stanno gli elementi indiziari? Tutti assolutamente controvertibili in fatto".