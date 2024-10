Prof. Del Giudice; "Per ristrutturare il Maradona servono 130mln, 250 per uno stadio nuovo"

vedi letture

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Il Prof. Vincenzo Del Giudice, docente di Ingegneria dell'Università Federico II: "I costi per la realizzazione di uno stadio nuovo sono diversi rispetto al valore attuale dello stadio Maradona. Lo stadio è un bene immobile strumentale, cioè è una struttura che è funzionale a fini produttivi.

Uno stadio nuovo costa 5/6 mila euro a posto a sedere, quindi si arriva a 250 milioni di costo per uno stadio da 50mila posti. 2Mila se parliamo di un impianto già esistente, con costi che per un impianto come il Maradona vanno attorno ai 120/130 milioni.

Il valore è funzionale alle fattibilità di natura tecnica, burocratica e amministrativa del bene e alla soluzione più fattibile e remunerativa tra quelle proposte. I fattori da tenere conto per stimare il valore dello stadio sono la destinazione ordinaria e il concorso con il quale l’immobile partecipa alla produzione di un reddito relativo. Ci devono essere dei progetti per il quale lo stadio risulti fattibile.

Il dato più remunerabile è quello legato ai costi. I parametri che abbiamo per la costruzione di uno stadio nuovo convergono verso parametri di costo di realizzazione che si aggirano attorno ai 4 o 5mila euro per posto a sedere. Invece, per la ristrutturazione dello stadio il parametro di costo si aggira ai duemila posti a sedere secondo i dati che abbiamo. I ricavi portano ad un incremento a posto a sedere di circa mille euro, come hanno dimostrato vari studi e questo induce anche a 60 milioni di fatturato in più come ricavo da stadio. Praticamente il doppio di quello che il Napoli introita oggi

Il valore di costo è diverso rispetto al valore di mercato. Al valore di costo dobbiamo sommare qual è il concorso con il quale questo fattore immobiliare partecipa al fatturato. La costruzione di uno stadio può incrementare il fatturato di una società. Il valore di mercato è funzionale alla produzione di un reddito di impresa, cioè è funzione degli scopi che vuole De Laurentiis.

Valore Maradona? Dipende quale funzione avrà lo stadio. L'agenzia delle entrate ha operato in maniera corretta. I 200 milioni per costruire lo stadio costituiscono il valore di surrogazione. Il deprezzamento del costo a nuovo può incidere sul valore attuale dello stadio.

Lo stadio Maradona non può essere alienato senza specifiche procedure amministrative e pubbliche. I beni indisponibili non possono essere alienati poiché sono impiegati per scopi pubblici. La stima precisa del valore non si può fin quando non avremo i dati ben precisi.

Nuovo stadio? Io non dico nulla a De Laurentiis, non consiglio niente a nessuno. Non è una decisione che spetta a me".