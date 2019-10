Pronta la bolgia alla Red Bull Arena, il Salisburgo: "Venite in tempo per la mega coreografia"

Grande atmosfera domani alla Red Bull Arena, esaurita già pochi giorni dopo il sorteggio di Champions. Il Salisburgo ha informato sul proprio sito che è prevista anche una coreografia che coinvolgerà l'intero stadio ed ha invitato i tifosi a recarsi in tempo per l'ingresso delle squadre in modo da poter partecipare. Il club austriaco ha ricordato anche le diverse attività previste all'esterno dello stadio, con tanto di dj che accompagnerà il pre-partita.