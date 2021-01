Protti: "Napoli altalenante, ma sarà un campionato aperto fino alla fine"

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb, l'ex attaccante azzurro Igor Protti ha parlato anche del Napoli che vive un momento molto difficile.

Nella sua carriera ha giocato anche al Napoli, sconfitto domenica a Verona...

"Sta facendo un'annata molto altalenante, anche se in Supercoppa con la Juventus ha fatto un'ottima partita: ha perso solo perché gli episodi non hanno girato a favore. Mercoledì avevo visto un Napoli vivo, che stava bene, un po' meno l'altro giorno con il Verona, un avversario difficile da affrontare per tutti. Quest'anno sarà un campionato aperto fino alla fine, Gattuso deve trovare ritmo e continuità".