Psg, Icardi: "Scelto un club per vincere titoli. Vengo giudicato solo per la mia vita privata..."

L’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi, ora al Paris Saint-Germain, ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del club parigino ai microfoni di Canal Plus: “Sono appena arrivato, certo quando c'è un'opzione di acquisto un giocatore cerca di far vedere sempre il suo meglio per convincere il club a comprarlo. Vedremo cosa succederà l'estate prossima - riporta Fcinternews.it -. Chi mi conosce sa come sono veramente, questo è ciò che conta. Di sicuro sono più giudicato per la mia vita personale che per quello che faccio sul campo. Ma è una cosa che dura ormai da sette anni, da quando vivo con Wanda Nara. So che è una persona famosa, ma questo non influisce sul mio stato d'animo. Altrimenti non avrei fatto 150 gol nell'Inter... Cerchiamo di vivere la nostra relazione nel miglior modo possibile, siamo innamorati e non si sceglie di chi innamorarsi, succede e basta. E quando si è trattato di sceglierla come agente, non ci ho pensato due volte. Ho preso la decisione migliore per la mia famiglia e per il mio futuro. Tratto uomini e donne allo stesso modo, ho tre figlie piccole e cerco di dare a loro quello che do ai ragazzi".

Sulla scelta di trasferirsi al PSG: “Ero arrivato al mio settimo anno all'Inter. Sognavo di giocare la Champions League con l'Inter e il sogno si è avverato. Ma non abbiamo ottenuto grandi risultati, anzi non abbiamo vinto nulla. Io sono rimasto, ho segnato, ma poi ho pensato che fosse venuto il momento per me di andare in una squadra che potesse vincere titoli. E' arrivato il momento di iniziare a vincere, e arrivare in una squadra piena di campioni come il Psg era quello che volevo".