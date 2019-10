Psg, Icardi sul futuro: "Felice a Parigi, vedremo cosa succederà a fine stagione"

Mauro Icardi, autore della sua prima doppietta con la maglia del PSG ieri, ha parlato in zona mista elogiando il compagno di squadra Cavani e parlando anche dei propri obiettivi: "Il Matador c'e già ed è Edi! Io son venuto con i miei obiettivi e cerco di dare il massimo per la squadra. Abbiamo un ottimo rapporto tutti e due. Sono molto felice di essere a Parigi, vedremo cosa succederà alla fine della stagione". L'attaccante, lo ricordiamo, è in prestito ai parigini dall'Inter per un anno, ma il club di Al Khelaifi può tenerlo in Ligue 1 versando a Suning una cifra vicina ai 70 milioni di euro.