QS, Tassi pone il Napoli alle spalle dell'Inter: "Ma se prende un attaccante..."

L'editorialista del Quotidiano Sportivo Giuseppe Tassi ha provato a fare le carte al campionato che verrà ai microfoni di Radio Sportiva.

Sulle protagoniste: "Sul mercato premio l'Inter, che ha migliorato la squadra a centrocampo e in attacco oltre ad avere acquistato Conte. In una griglia è avanti la Juve, ma Inter e Napoli (se prende un attaccante) sono subito dietro in quest'ordine".

Sul Milan: "Vedo un Milan da lavori in corso, in ristrutturazione. Ha tanti novità e alcuni dubbi (vedi Suso). Ha delle potenzialità ma va verificato. Lazio e Atalanta possono far bene".