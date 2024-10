Quagliarella: "Conte ha riportato entusiasmo, Napoli tra le favorite per lo scudetto"

Fabio Quagliarella, ex attaccante della Sampdoria, parla al Secolo XIX.

Sulla lotta Scudetto: "Il Napoli con Conte ha le carte in regola per dare fastidio a tutti, ha creato entusiasmo. È tra le favorite per lo scudetto".

E la Juve Stabia?

"È partita benissimo, è una gran cosa mettere da subito fieno in cascina. Allenatore in gamba, Guido Pagliuca. La sua squadra ha una forte identità, grintosa ma fa un bel calcio e non è mai facile abbinare le due cose".