Quagliarella-Napoli, Marino: "Lo portai io ed ADL se la prese con me..."

Si parla di un possibile ritorno di Fabio Quagliarella, ma il primo a portarlo a Napoli fu Pierpaolo Marino. L'ex direttore generale azzurro è tornato sull'argomento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Quagliarella al Napoli sarebbe bello per i tifosi azzurri, che gli vogliono manifestare tutto l'affetto che non hanno manifestato alla sua prima esperienza. E sarebbe bello ovviamente anche per Quagliarella. Dispiace per quella storia dello stalking. La mancanza di risultati in quel periodo portò al mio addio, a causa di dissidi col Napoli. Gli acquisti che mi addebitava di più De Laurentiis erano Quagliarella e De Sanctis".