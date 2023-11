Quagliarella precisa: "Scrivetelo a caratteri cubitali, non mi sono ritirato per problemi fisici"

Fabio Quagliarella ha annunciato pochi giorni fa il suo ritiro dal calcio professionistico.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Quagliarella ha annunciato pochi giorni fa il suo ritiro dal calcio professionistico. Dopo mesi trascorsi in silenzio, cercando di capire se fosse ancora possibile continuare, il 40enne attaccante ha deciso di appendere le scarpe al chiodo senza troppi rimpianti: "Il Signore ha voluto che finisse così", ha detto alla Gazzetta dello Sport.

"Mi sono allenato fino all'ultimo giorno e questa è la cosa di cui vado più orgoglioso. L'anno scorso facevo le stesse cose di un compagno di 20 anni. Non ho smesso per problemi fisici, potete scriverlo a caratteri cubitali: non è arrivata nessuna offerta interessante e ho detto stop. Quella sulla condizione fisica era una battuta".