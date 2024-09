"Quanto ne hai?", Conte rivela la conversazione con Lukaku

Nel corso della conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Parma, il tecnico azzurro Antonio Conte ha svelato un retroscena sull'esordio di Romelu Lukaku: "Ha avuto due allenamenti con noi. Mi ha detto che voleva fare un supplemento, ma gli ho detto di restare più fresco perché poteva entrare. Gli ho chiesto quanto ne aveva oggi e lui mi ha risposto 30', era forse troppo generoso ma poi l'ho messo in campo come Neres.

Devono andare in condizione, devono allenarsi. Per McTominay e Gilmour andranno in nazionale e torneranno a ridosso di Cagliari. Diventa davvero difficile".