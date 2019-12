Questione multe, Alvino: "Tanti segnali distensivi, ma ADL vuol vedere i risultati"

Carlo Alvino, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Legalmente non c'è stato nessun passo indietro per quanto riguarda le multe e non potrebbe essere altrimenti, ma ci sono stati tanti segnali di distensione. De Laurentiis sta aspettando i risultati del campo. Saranno quelli a far trovare quanto prima un punto d'incontro. Più il campo darà segnali positivi e prima si risolverà la questione".