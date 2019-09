Radio 24, Capuano: "Non darei peso al ko del Napoli, ma le altre corrono"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24 e Panorama: "Milan-Fiorentina ultima spiaggia per Giampaolo? Ieri sono stato molto tempo con i dirigenti del Milan ma non ho colto fretta nel definire un nuovo ruolo in panchina. Tra l'altro ieri è stata la miglior partita del Milan. Il tecnico ha ancora un po' di tempo. Non conosco nemmeno chi potrebbe essere il sostituto: si parla di Gattuso, Ranieri o Spalletti, che è ancora sotto contratto con l'Inter. Il Milan deve uscire da questa situazione di crisi. Giampaolo ieri non aveva grosse colpe: se Piatek avesse fatto una partita normale o se Donnarumma non avesse fatto quegli errori, il Milan avrebbe chiuso prima la partita. Credo, però, che il Milan non valga più del sesto posto. Torino? Credo sia una squadra che può lottare per l'Europa League ma non oltre. E' una squadra corta, non ha una rosa come quella dell'Atalanta, che credo sia la favorita per il quarto posto.

Juve-Spal non credo sarà un allenamento, i bianconeri non devono sottovalutare la squadra di Semplici. Il Napoli deve fare contro il Brescia quello che non ha fatto contro il Cagliari, ma non darei molto peso a questa caduta, sebbene le altre viaggino molte veloce. L'Inter ha una trasferta complicata a Marassi: la squadra di Conte non sta giocando un bel calcio. Ma il tecnico è un valore aggiunto, le partite che contano le vince, ma attenzione alla Samp che inizia ad avere l'acqua alla gola".