Rafa Marin: "Non importa il ruolo, l'importante è giocare. Vi svelo un mio pregio"

Rafa Marin, che ora ha buone chance di partire dal 1' a Monza dopo l'infortunio di Juan Jesus, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC.

"Anche in Spagna si lavora in questo senso, ma non così tanto: qui il focus è su tutta la squadra, quando si attacca, quando si deve recuperare palla e su tutti i movimenti. Preferenza tra il giocare a destra o a sinistra? Per me non ci sono differenze, sono destro, ma nella mia carriera ho giocato tante volte in entrambe le posizioni come difensore centrale e posso farlo tranquillamente. Per me la cosa più importante non è dove giocare, ma giocare. Il colpo di testa è una delle mie migliori caratteristiche: vengo da una squadra in cui c'erano molti contrasti aerei soprattutto in difesa. Questo discorso possiamo applicarlo anche alla fase offensiva: mi sento forte in questa caratteristica, mi piace. Il mio idolo? È Sergio Ramos: mi sono sempre ispirato a lui per il suo carattere ed il suo modo di giocare. Mi è sempre piaciuto molto, lo ammiro".