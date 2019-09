Rai, Di Gennaro: "Il Napoli di ieri era quello più vicino alla squadra dei titolari"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Dario Di Gennaro, giornalista Rai: “Forse è prematuro dire che il Napoli dovrà accontentarsi di un piazzamento Champions e spero che la sconfitta col Cagliari sia un sonoro ceffone salutare per la squadra. Il ko casalingo deve far riflettere perché a dispetto di un secondo tempo all’altezza del Napoli, bisogna essere lucidi sotto porta. L’ampio turnover è un dato positivo anche perché il Napoli ha una rosa ampia e il Cagliari sulla carta era battibile. Oltretutto, gli 8 cambi di ieri rispetto alla gara di Lecce, erano anche migliorativi e dico anche di più perché il Napoli di ieri è quello più vicino alla squadra dei titolari. Quando si scende in campo però, bisogna avere delle motivazioni e bisogna essere più determinanti”.