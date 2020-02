Rai, Di Gennaro: "Napoli meglio nelle coppe ma contro il Brescia deve uscire l'orgoglio!"

Dario Di Gennaro, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento del Napoli di Gattuso in vista della prossima sfida che vedrà gli azzurri contro il Brescia: "Il Napoli quest'anno ha fatto meglio nelle coppe, ma non può essere tralasciata la strada principale per arrivare in Europa, ossia il campionato. A Brescia bisognerà vincere, in queste partite si vedrà anche la caratura temperamentale della squadra. Deve uscire l'orgoglio della squadra".