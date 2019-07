Rai, Garcia: "Contatto James-Simeone, ora l'Atletico è in vantaggio"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuta Claudia Garcia, giornalista Rai Sport: "James? Un pò di tempo fa il Napoli è stato vicino alla chiusura, poi ci sono stati dei problemi relativi ai diritti di immagine. Il Napoli ha deciso di non chiudere e De Laurentiis sta facendo una comunicazione perfetta perché dice le cose come stanno, detta le sue condizioni e queste condizioni il Real non le ha accettate. 40 milioni più lo stipendio di James è una cifra impegnativa, ecco perché il Napoli non vuole impegnarsi.

Simeone ha contattato James e quindi posso dire con certezza che c'è l'Atletico sul ragazzo. Il club ha i soldi per chiudere l'affare, sta temporeggiando perché vuole vedere altri giocatori. E' vero che il Real preferirebbe non cederlo in Spagna, ma James andrebbe volentieri all'Atletico e con Simeone ha parlato già anche di tattica. Se entro questa settimana il Napoli non chiuderà James, il ragazzo andrà all'Atletico. Parlando con gli amici, considerano l'Atletico un passo avanti rispetto al Napoli dove però ha un allenatore che lo aspetta e una certezza: può diventare un punto fermo".