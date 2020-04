Rai, Paganini: "Milik alla Juve potrebbe spingere Icardi al Napoli"

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La Juve è andata su Milik dopo aver trovato difficoltà importanti su Icardi. Qualora quest'ultimo dovesse tornare all'Inter, il Napoli potrebbe essere una destinazione, con Milik poi alla Juventus. Le strade di questi due attaccanti si incroceranno. Ci sono in ballo parecchi soldi. Il Napoli vuole monetizzare nel migliore dei modi la cessione di Milik. Da quello che ho capito, comunque, sarà soprattutto un mercato di scambi e prestiti. Se Icardi troppo all'Inter, comunque, il Napoli sarebbe in pole".