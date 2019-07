Rai, Perillo: "Icardi piace da sempre ad ADL, grande ottimismo per questo mercato"

Antonello Perillo, giornalista, è intervenuto sulla frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni in merito alle mosse di mercato del Napoli che, anni dopo l'annuncio del Pibe de Oro tenta un altro colpo: "All'annuncio di Diego Armando Maradona lo Stadio virtuale non esisteva, questo non spegne né cambia l'entusiasmo che potrebbe avere l'arrivo di un profilo come quello di James Rodriguez. Non va poi sottovalutata l'operazione Manolas, molto dispendiosa soprattutto trattandosi di un difensore. E' una trattativa che però non è che l'espressione della volontà del presidente di costruire un Napoli competitivo e di alto livello. Non escludo un altro colpo importante, specie se dovesse saltare la trattativa Rodriguez.

Icardi piace molto al presidente De Laurentiis, che non ha mai nascosto il proprio gradimento. L'argentino è una delle prime punte più forti del mondo, e sarebbe un innesto intelligente considerato l'obiettivo del sodalizio campano che pensa a rafforzarsi in attacco. Sono sempre stato ottimista e questo mercato mi spinge a vedere un futuro roseo per il Napoli".