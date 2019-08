Rai, Repice: "Ancelotti è il vero colpo sul mercato del Napoli, farà la differenza"

Qual è la fase della bugie nel calciomercato? L'apertura o la chiusura? A questi quesiti ha risposto Francesco Repice, giornalista Rai, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "Le bugie accompagnano il mercato sempre, non solo prima né solo dopo, devono incastrarsi troppe tessere. Troppo spesso dimentichiamo che di tratta di persone e non di merci, per cui ogni trattativa oltre agli aspetti puramente professionali riguarda inevitabilmente anche la vita del giocatore che d anni, per fortuna, può esprimere la propria volontà.

Si tratta di operazioni delicate che vanno trattate in maniera molto meno superficiale rispetto a quello che siamo abituati. Il pallone non è come giocare a Monopoli, è altra cosa.

Caso Pepè? Il presidente con i suoi soldi deve essere libero di fare quello che vuole, mi sembra tutt'altro che uno sprovveduto. Si sarà fatto i conti in tasca, ha contattato chi per sé e offerto quello che poteva, non è andata bene all'altra parte, stop trattativa chiusa. E noi dobbiamo rispettare questa procedura che il fatto non tutto va come speriamo.

A mio avviso, quest'anno ancora più di quello passato il vero colpo del Napoli è Carlo Ancelotti, è lui l'elemento che può fare davvero la differenza".