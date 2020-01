Rai, Venerato: "Napoli ha sempre pescato dei top in provincia! Se li azzecca ancora..."

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato azzurro e non solo ai microfoni di Radio Sportiva: "Il Napoli di Sarri fu creato da giocatori che venivano non da squadre di prima fascia, Jorginho dal Verona, Hysaj dall'Empoli, c'era Higuain che poi andò via e si scoprì Mertens. Ora il Napoli deve azzeccare i giocatori dalla provincia come fece in quegli anni. Si chiude un ciclo, ma il Napoli s'è mosso sempre su profili così, tranne l'eccezione Higuain perché arrivarono i soldi di Cavani. Per il resto il Napoli ha scovato i top player da squadre di medio livello, come Hamsik dal Brescia, del resto il fatturato dice questo e deve essere bravo a pescare i top del futuro. Koulibaly dal Genk fu pagato 5mln di euro".