Rambaudi: “Con Conte bisognerà capire la collocazione tattica di certi calciatori”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

TuttoNapoli.net

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Antonio Conte sulla panchina del Napoli il prossimo anno? Il mio dubbio su di lui riguarda l’aspetto economico legato al suo ingaggio e a quello dello staff tecnico.

A livello tecnico, presumendo un utilizzo del 3-5-2, bisognerà capire la collocazione tattica di certi calciatori come ad esempio Kvara. L’aspetto positivo che si può trarre da una brutta stagione come questa è il non commettere più determinati errori di presunzione. Deciso l’allenatore, si capisce con che modulo interpreterà il campionato e si cercheranno gli uomini adatti al suo gioco. Non bisogna fare troppi adattamenti o esperimenti sui giocatori. Bisogna poi comprendere l’aspetto caratteriale: vincere è complicato, rifarlo lo è ancora di più”.