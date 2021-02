Rambaudi: "Napoli disorganizzato, Gattuso in tilt con i cambi prima dell'angolo"

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, l'ex giocatore ed allenatore Roberto Rambaudi ha criticato l'operato di Gattuso: "Ho sempre provato a vedere cose positive nelle sconfitte, ora è chiaro che non ci sono idee nel giocare. Per 40' pure con l'Atalanta non si sono visti due passaggi, ma solo palle lunghe buttate, Osimhen chiamato ad abbassarsi che non è il suo gioco. E' una squadra che non fa un calcio propositivo, è senza idee e lì è l'organizzazione che deve valorizzare l'individualità. Ora non hanno recepito cosa vuole fare Gattuso che è in confusione. Vedi anche i cambi prima dell'angolo, è un sintomo di confusione. Appena sono mancati i titolari, s'è visto che il Napoli non ha uno spartito, non sa cosa deve fare in campo".