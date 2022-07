Raspadori al Napoli? Auriemma: “ADL ha solo chiesto informazioni, non rientra nei piani”

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Raffaele Auriemma

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Raffaele Auriemma: “Giacomo Raspadori sarà un nuovo attaccante del Napoli? Non credo proprio. Si è trattato di una delle sortite telefoniche di De Laurentiis, al quale è capitato, nel suo giro solito di chiamate, di sentire anche il direttore Carnevali del Sassuolo per chiedere informazioni sul giocatore. Insomma, Raspadori non rientra nelle strategie di mercato del Napoli. Raspadori – ha proseguito Auriemma – dove lo metti, in questo Napoli? Dove lo collochi? Giacomo è giovane, sì, ma costa tanto: 30 milioni più vari bonus.

Se può rappresentare addirittura un sostituto di Osimhen nel caso andasse via? Non la vedo così. Luciano Spalletti non cambierà: metterà sempre Zielinski dietro il nigeriano, non un’altra punta. Spalletti la sua idea non la modifica e, piuttosto che mettere due punte vicine tra loro, preferisce il 4-3-3 con esterni che crossino tanto ed accompagnino Osimhen”.

Sul possibile utilizzo del 4-3-3. “Secondo me Victor vedrà poco la porta con questo schema. La notizia che ho io – ha svelato il giornalista circa un’eventuale cessione quest’anno dell’attaccante ex Lille – è che resterà in maglia azzurra: mi escludono, infatti, che possano arrivare offerte in extremis per Osimhen”.