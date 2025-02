Raspadori verso il Como: "Squadra forte, non ci aspetterà ma può concedere spazi dietro!"

vedi letture

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc e si è soffermato anche sul prossimo match col Como: "Il Como è una squadra forte, preparata e ben allenata. Loro cercheranno di fare la loro partita, non aspetteranno bassi. Questo è il loro punto di forza. Al tempo stesso, però, potranno concedere probabilmente qualche spazio in più rispetto a chi si abbassa di più in difesa.

Calcio, studio e famiglia? L’aspetto più importante nella vita è che ci devono sempre essere la volontà e l’impegno in quello in cui si crede e in quello che si vuole costruire. Sicuramente non è facile. Tutte le attività della mia vita possono essere una il valore aggiunto dell’altra e un modo per aiutarmi a mantenere la mente attiva su ogni aspetto. Da quanto è nata mia figlia, lo studio è un po’ rallentato poiché è nuovo passo che richiede tempo ma con la giusta volontà si può portare tutto avanti".