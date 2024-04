Rastelli: "Non c'è più la ferocia. Ricordate quel famoso video?"

Massimo Rastelli, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

Massimo Rastelli, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Al di la della bravura e delle qualità individuali del difensore, il calcio è un gioco di squadra e quindi la difesa dev’essere organizzata insieme.

La ferocia che vedevamo l’anno scorso nella recupero della palla non si vede più, l’esempio è quel famoso video di un Sassuolo-Napoli dell’anno scorso, questo non c’è più. Ho visto quasi tutte le partite del Napoli quest’anno, ho avuto la sensazione che questo gruppo non ha più la cura dell’attenzione e del dettaglio: le prestazioni della squadra dell’anno scorso si sono viste raramente quest’anno“.